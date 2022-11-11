В Красноярске теперь дружинникам удвоят поощрение до 10 000 рублей

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В Красноярске удвоили сумму поощрения дружинникам – теперь она составляет 10 000 рублей. Как рассказал депутат Горсовета Семен Сендерский, ранее она составляла всего 5000 рублей.

Дружинники – волонтеры, оказывающие большую помощь сотрудникам правоохранительных органов в охране порядка на городских улийах. Они обычно не получают денег, но ежегодно им выплачивается поощрение из городского бюджета.

Новая мера вступит в силу с 1 января 2023 года, она закреплена в постановлении администрации.