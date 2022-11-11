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НовостиОбщество11 ноября 2022 5:57

В Красноярском крае 198 857 холостяков мужского пола

А женщин, никогда не состоявших в браке - 165 736
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае статистики посчитали количество холостяков мужского и женского пола. По данным Красноярскстата, в регионе сейчас 198 857 мужчин и 165 736 женщин, никогда не состоявших в браке старше 16 лет. За межпереписной период (10 лет) численность таких людей сократилась на 22,1%.

По данным переписи населения в крае численность женщин превышает численность мужчин на 202 171 человека, или на 15,2%. На 1000 мужчин приходится 1 152 женщины.

Отметим, что наиболее благоприятное и равное соотношение полов, как считают статистики – до 30 лет. Людям в этом возрасте гораздо легче обрести себе пару. Затем начинает наблюдаться «дефицит» мужчин в возрастной группе от 30-34 лет – на 1000 мужчин 1034 женщины. В возрастном интервале 50-54 года – 1 111,в 55-59 лет – 1 223.