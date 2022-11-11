Из Красноярского края судебные приставы выдворили 19 граждан Узбекистана

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Из Красноярского края судебные приставы выдворили сразу 19 граждан Узбекистана. Как сообщили в пресс-службе УФССП, все иностранцы уклонялись от выезда из РФ в установленный законом срок.

Это выявилось во время проверки пребывания иностранных граждан на территории региона. Суд признал 19 человек виновными в Иностранных граждан суд признал виновными в административных нарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», а также «Уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации».

Им назначили наказание в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей и выдворения из страны.