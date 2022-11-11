Александр Усс Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края ответил на вопрос депутата ЗакСобрания Ильи Зайцева о планах на второй срок. Интервью проходило на телеканале «Енисей».

Как отметил глава региона, руководить таким большим субъектом крайне сложно, но в то же время это вызов для него. Губернаторство – это возможность строить, созидать. Поэтому Александр Усс планирует работать столько, сколько решат президент и жители Красноярского края.

Напомним, что Усс руководит регионом с 2018 года. Его полномочия прекратятся в сентябре 2023 года. В единый день голосования пройдут новые выборы.