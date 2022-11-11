В Красноярске стали пересаживать волосы

На сегодняшний день самым эффективным средством с андрогенной алопецией(облысением) является трансплантация волос. Преимущества метода заключаются в том, что пересаженные волосы растут всю жизнь, после операции на затылке, откуда берутся графты, не остается следов, как и на месте бывшей лысины не будет признаков вмешательства – спустя несколько месяцев пациенты получают естественную прическу.

Пациент М., 38 лет: В «Клинику в Северном» я обратился с типичной мужской проблемой – залысины на лбу и значительное поредение волос на макушке. Операция длилась несколько часов. Боли нет, только немного неприятные ощущения. После операции в зонах манипуляций оставалась отечность в течении нескольких дней и были видны маленькие точечки, но позже все прошло. Желательно в это время сильно не касаться этих зон. Спустя месяц, старые пересаженные волоски выпали, на их месте проросли новые. Мне очень понравились врач-хирург и медсестры клиники – внимательные, приятные люди. Это важно для пациента, мы за 8 часов операции стали почти родными (смеется). Думаю, в скором времени эта процедура станет очень популярной. Я бывал в Турции и там она воспринимается как обычная косметологическая манипуляция, ее делают многие клиники, поскольку есть спрос, и пациенты действительно получают эффект.

Анжелика Богданова, хирург-трансплантолог: Мы пересадили 1200 графтов пациенту М. методом FUE. Операция прошла успешно, и сегодня он уже ведет обычный образ жизни и видит первые результаты.

Сейчас «Клинику в Северном» дарит своим пациентам курс дарсонваль-терапии. Дарсонвализация помогает ускорить рост волос, оказывает противовоспалительное действие и благоприятно влияет на кровообращение.

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