В Бородино Красноярского края прошли «Культурные чтения»

Наталья Тихонова (в центре) на встрече. Фото предоставлено компанией

В Бородино Красноярского края состоялись «Культурные чтения». Знакомство с культурным наследием через общение с интересными людьми, привлечение читателей в хорошо информационно и технически оснащенные модельные библиотеки – одна из главных целей проекта «Культурные чтения».

Всероссийский проект реализуется АНО «Национальные приоритеты» в поддержку национального проекта «Культура». Партнером в шахтерских территориях Красноярского края выступает СУЭК. Компания в 2021 году получила официальный статус «Партнера национальных проектов», в том числе за реализацию социальных проектов в таких сферах, как культурное наследие, духовно-нравственное просвещение, сохранение исторических ценностей и традиций.

Наталья Тихонова. Фото предоставлено компанией

Старшеклассники одной из городских школ «окунулись» в мир творчества бородинской поэтессы Наталии Тихоновой. Встреча состоялась в городской модельной библиотеке № 2 в рамках Всероссийского проекта «Культурные чтения».

Стихи о шахтерском Бородино, о горняцком труде, о Родине…

Старшеклассники одной из городских школ «окунулись» в мир творчества бородинской поэтессы. Фото предоставлено компанией

– Мои родители были учителями, воспитывали меня в строгости, прививая главные ценности – любовь к Родине, к живущим рядом людям, друзьям. Это стало главной мотивацией для творчества и его основными темами, – рассказывает поэтесса Наталья Тихонова.

Стихи Наталии Тихоновой любимы бородинцами. Многие переложены на музыку, звучат на городских праздниках, публикуются на страницах газет, в поэтических сборниках. Автор пишет о своем детстве, о природе, о грусти и радости, о друзьях, событиях, которые ее волнуют. Ее творчество проникнуто глубоким авторским осмыслением и не оставляет равнодушным.