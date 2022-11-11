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НовостиОбщество11 ноября 2022 3:26

На проспекте Свободный в Красноярске появится новая остановка

Ее установят неподалеку от эко-парка «Гремячая грива»
Татьяна ИЛЬИНА
В Красноярске обустроят новую автобусную остановку

В Красноярске обустроят новую автобусную остановку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на проспекте Свободный в районе «Гремячей гривы» обустроят новую автобусную остановку. В департаменте транспорта рассказали, что уже подготовлена площадка, стоит светофор и сделан пешеходный переход.

Сейчас в этом районе автобусы не останавливаются, так как нет соответствующих знаков. Установить павильон должны до конца ноября.

Напомним, на улице Маерчака появились «умные остановки». Красноярцы с их помощью могут отследить приближение автобуса, зарядить телефон и вызвать экстренные службы. Всего же в городе обновили более 50 остановок.