На проспекте Свободный в Красноярске появится новая остановка

В Красноярске обустроят новую автобусную остановку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на проспекте Свободный в районе «Гремячей гривы» обустроят новую автобусную остановку. В департаменте транспорта рассказали, что уже подготовлена площадка, стоит светофор и сделан пешеходный переход.

Сейчас в этом районе автобусы не останавливаются, так как нет соответствующих знаков. Установить павильон должны до конца ноября.

Напомним, на улице Маерчака появились «умные остановки». Красноярцы с их помощью могут отследить приближение автобуса, зарядить телефон и вызвать экстренные службы. Всего же в городе обновили более 50 остановок.