Глава Красноярска посетил строительную площадку дороги с Пашенного на Николаевский мост

Фото: администрация Красноярска

В ходе выездного совещания мэр Красноярска Владислав Логинов проинспектировал, как идет строительство дороги с Пашенного на Николаевский мост. Эта транспортная развязка является ключевым объектом развития всей инфраструктуры микрорайона Тихие Зори, рассказали в мэрии.

Двухполосная дорога длиной больше километра пройдет от улицы Судостроительной, 21 до Николаевского моста. Раньше строительство трассы было невозможным из-за того, что земля, по которой она проходит, принадлежала третьим лицам.

Сейчас все разрешения получены, ведется отсыпка дорожного полотна. При этом некоторые участки еще только предстоит выкупить – на них работы начнутся в 2023 году.

В микрорайоне Тихие Зори в будущем планируется строительство и новых социальных объектов. Например, уже зарезервирован участок под возведение школы на 1 550 учеников.