В Красноярске отремонтировали почти 30 пандусов и лестниц

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске продолжается работа по благоустройству города. В этом году удалось привести в порядок 16 лестниц и 13 пандусов, рассказали в администрации краевой столицы.

Одним из самых длинных – почти 300 метров, оказался пандус по улице Парковая. Это металлическая конструкция на винтовых сваях с четырьмя пролетами. После завершения всех работ к концу ноября пандус соединит набережную Енисея с Парковой.

Еще один пандус обустроили на набережной в районе ДК имени 1 мая. Еще 5 спусков появилось на набережной реки Кача. Почти на всех объектах для удобства перила подсвечены светодиодной лентой.

Фото: администрация Красноярска

Обновили лестницы и пандусы в историческом центре. Новые ступени появились на перекрёсте Горького и Диктатуры Пролетариата.

Бетонную лестницу на Борисевича,14 заменили на металлическую.

До конца ноября новый пандус и лестница должны появиться в районе сквера Одесский. Там уже проведены подготовительные работы, подготовлено основание и сваи.

Фото: администрация Красноярска

Всего за последние 2 года в городе восстановили больше 20 крупных лестниц. Работа продолжится и в следующем году.