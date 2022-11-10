Житель Хакасии до смерти забил соперника, отстаивая честь жены

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Хакасии забил до смерти мужчину, который оскорбил его жену. Преступление произошло в селе Боград Боградского района, когда пара пришла в гости к своему знакомому. Под воздействием спиртного тот оскорбил женщину, и между мужчинами завязался конфликт.

Супруг женщины вступился за даму и начал бить приятеля руками и ногами. Потерпевший скончался на следующий день, так и не получив медицинскую помощь.

Пара после потасовки ушла домой, но вскоре мужчина был задержан. Его дело рассматривал суд присяжных, и рассматривал по всей строгости: у подсудимого имелась не закрытая судимость за вождение пьяным. В итоге ему назначили 9 лет 10 месяцев лишения свободы. Сестре погибшего он должен будет выплатить 500 тысяч рублей.