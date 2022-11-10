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НовостиОбщество10 ноября 2022 14:52

Красноярская чиновница вышла в финал международного конкурса «Мисс Офис – 2022»

Она будет соревноваться за главный приз в 3 миллиона рублей
Никита ЖЕГЛОВ

23-летняя Тамара Олейникова вышла в финал международного конкурса «Мисс Офис – 2022». Тамара работает в Агентстве молодежной политики края – она будет соревноваться с 30 участницами за главный приз – 3 миллиона рублей.

В финале участницы будут соревноваться в пяти категориях – самопрезентации, интеллектуальном, творческом и спортивном конкурсах, и арт-дефиле. В числе жюри будут артист Егор Дружинин, фигурист Алексей Ягудин, певица Лена Катина.

Ранее Олейникова успешно прошла кастинг и полуфинал, в который вышли аж 115 девушек. В финале сойдутся участницы из Владивостока, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы и других российских городов, а также представительницы Казахстана, Беларуси и Латвии.