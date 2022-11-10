В Красноярске появились светофоры с сенсором для ладони

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске начали устанавливать управляемые пешеходами светофоры, но без кнопок. Вместо этого «нажимать» необходимо на сенсор – достаточно поднести к нему ладонь. После того, как пешеход «даст пять» сенсору, загорится индикатор, который покажет время до зеленого сигнала.

– Такие добрые светофоры уже установили на улицах: ул. Караульной, ул. Шахтеров, пр. Красноярский рабочий, ул. Калинина, 169, ул. Брянская, 142, ул. Лесная, 130, ул. Пограничников - ул. Башиловская, – уточнили в мэрии.

Чиновники добавили, что одним из преимуществ новой электронной системы является отслеживание состояния сенсора в режиме онлайн. Если он сломается, на место сразу поедут ремонтники, чего не происходило с обычными кнопочными светофорами.