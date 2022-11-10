В Красноярске перед Новым годом «высадили» аллею из световых деревьев

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске появилась аллея со световыми деревьями. Их разместили в сквере на Дзержинского в преддверии Нового года: сейчас специалисты тестируют освещение, но власти обещают скоро включить деревья в постоянном режиме.

– Всего в городе установят 35 световых фигур. Создавать новогоднее настроение такая оригинальная иллюминация будет на Центральной и Ярыгинской набережных, в Историческом квартале, на бульваре Маяковского и на променаде вдоль пр. Красноярский рабочий, – добавили в мэрии.