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НовостиОбщество10 ноября 2022 13:09

В Красноярске перед Новым годом «высадили» аллею из световых деревьев

Пока она работает в тестовом режиме
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске появилась аллея со световыми деревьями. Их разместили в сквере на Дзержинского в преддверии Нового года: сейчас специалисты тестируют освещение, но власти обещают скоро включить деревья в постоянном режиме.

– Всего в городе установят 35 световых фигур. Создавать новогоднее настроение такая оригинальная иллюминация будет на Центральной и Ярыгинской набережных, в Историческом квартале, на бульваре Маяковского и на променаде вдоль пр. Красноярский рабочий, – добавили в мэрии.