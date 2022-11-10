Красноярская прокуратура отчиталась о ситуации с обманутыми дольщиками

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края опубликовала отчет по ситуации с обманутыми дольщиками в крае. В ведомстве отметили, что за последние два года прокуроры защитили права более 1,5 тысяч человек. Однако проблема пока сохраняется, и находится на контроле краевого прокурора.

– Прокуратура края в начале осени проверила ход строительства домов. В отношении 6 объектов необоснованно затянуто время еще на стадии разработки проектной документации и получения разрешительной документации. Прокуратура края внесла представление в региональное правительство, руководитель Фонда предупрежден о недопустимости волокиты при восстановлении прав дольщиков, – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что после вмешательства прокуроров работы сразу же активизировались. По этим объектам ключи должны передать дольщикам до конца 2023 года.

Всего сегодня проблемными остаются 58 объектов, и только 17 из них достраиваются силами «Фонда развития территорий». Граждане, дома которых не будут достраивать, должны будут получить денежную компенсацию.

– Регулярными выездами на места прокуроры продолжают контролировать ход работ на площадках застройщиков «Сибинвест» (Центральный район, ул. Караульная), «Емельяновская слобода» (Октябрьский район, ул. Хабаровская), «Спецстрой» (Свердловский район, ул. Прибойная), «Монтаж-Строй» (Ленинский район, ул. Шевченко), – добавили в прокуратуре.