Житель Тувы расстрелял трех человек и получил 25 лет колонии строгого режима. Фото: СК Тувы

В Туве суд вынес решение по резонансному уголовному делу, связанному с двойным убийством и покушением на убийство. Приговор обвинительный – 41-летний житель села Чаа-Холь отправился отбывать наказание в колонию строгого режима на 25 лет.

Подробности кровавой драмы «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинского следкома. Вечером 19 сентября 2021 года возле сельского магазина столкнулась группа мужчин. И подсудимый, и трое потерпевших, которых он ранее не знал, были в состоянии алкогольного опьянения.

Повод для ссоры был незначительный. Вместо того, чтобы разойтись в разные стороны, они назначили встречу на окраине села. По дороге убийца прихватил их дома охотничью винтовку с патронами, которую хранил незаконно в гараже. На окраине он расстрелял своих противников. Двое погибли, скончались на месте. Третий был ранен, но благодаря тому, что его доставили в больницу вовремя, остался жив и дал показания на преступника.