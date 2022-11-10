В Красноярске строительство съезда с Николаевского моста на Пашенный начнется в 2023 году. Фото: пресс-служба администрации города

Строительство долгожданного съезда с Николаевского моста в микрорайоны Пашенный и Тихие зори начнется в 2023 году. Сейчас здесь полным ходом идет подготовка. Глава Красноярска Владислав Логинов провел выездное заседание на объекте.

По проекту здесь будет двухполосная дорога с пешеходными тротуарами протяженностью более километра. Она пройдет от дома № 21 на улице Судостроительной по Графитной на северо-запад до Николаевского моста. До недавнего времени работы тормозили владельцы земельных участков, по которым должна пройти дорога. Наконец с ними удалось договориться. И к началу строительства они будут все выкуплены. А пока строительная техника разбирает и очищает заборы предприятий, вопрос с владельцами который уже улажен.

По словам Владислава Логинова, эта дорога важна для развития в «Тихие зори», который сейчас активно разрастается. Там в скором времени будут возводиться школа на 1550 мест и детский сад.