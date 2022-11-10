В Красноярске продают крупный торговый центр напротив «Планеты» за 340 миллионов рублей

В Красноярске продают крупный торговый центр напротив «Планеты». Фото: "Авито"

В Красноярске продают трехэтажный торговый центр, расположенный на улице 9 Мая. Буквально напротив ТРЦ «Планета» и «Арены. Север». Он привлекает внимание тем, что на крыше красуется вывеска DNS, а внутри находится один из крупнейших по площади гипермаркетов этой федеральной торговой сети в нашем городе. Помимо DNS здесь арендует место другой федеральный торговый бренд. А всего, судя по информации «2 Гис», в здании располагаются 54 организации.

Торговые площади внутри и в самом деле солидные – 2500 квадратных метров. Рядом парковка на 150 мест. Объявление о продаже выставлено через «Авито». Стартовая цена объекта – 340 миллионов рублей. Есть информация, что собственник уже не в первый раз пытается продать объект. Причины не указываются.