В Красноярске проверяющие не смогли рассчитаться картой в двух автобусах Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска, пользующиеся общественным транспортом, периодически жалуются в департамент транспорта, что периодически не могут оплатить проезд по карте. Накануне специалисты департамента решили проверить маршруты, на которых красноярцы чаще всего жаловались на не работающие терминалы. Это № 8, 11, 49, 50, 56, 78, 80, 81, 87, 92 и 95.

Под видом пассажиров заходили в салон и делали свое дело. И действительно, в двух автобусах столкнулись с указанной проблемой – на маршруте № 78 и № 92. Даже когда кондукторы перезагрузили терминалы, это не помогло. Перевозчиков об этом уведомили, сообщают Sibnovosti.

Добавим, что безналичный расчет – это не обязательное требование к перевозчику, а дополнительный сервис с их стороны для удобства пассажиров. Но уж если перевозчики вызвались принимать оплату таким способом, нужно отрегулировать эту систему.

Для информации: если столкнулись с проблемой оплаты по карте, звоните по телефонам: 256-84-00 (круглосуточно), 256-84-04 (с 8:00 до 17:00, кроме выходных), 8 (800) 333-05-50, на сайте или в группе Красавтотранса. Важно указать дату, время, госномер автобуса и номер маршрута.