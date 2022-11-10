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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:26

Жителям Красноярска рассказали, когда в город придет зима

По словам синоптиков, ноябрь в этом году выдался непривычно теплым
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ноябрь удивляет красноярцев непривычно теплой погодой. Когда на улицы ляжет снег и установятся минусовые температуры, у главного синоптика Среднесибирского УГМС Дмитрия Ульянова узнали Sibnovosti.

10 и 11 ноября в Красноярске в течении суток ожидается снег и мокрый снег. А в начале следующей недели погода вообще может удивить дождем.

- Постоянного снежного покрова в краевой столице стоит ожидать только после того, как установятся отрицательные температуры. В Красноярске до 15 ноября дневные температуры будут положительными, поэтому снег будет таять, - рассказал Дмитрий Ульянов.

Синоптик отметил, что ждать холодов в ближайшее время не стоит. Ночью на улице вряд ли будет ниже -10 градусов, а днем температура опустится от 0 до -5. Поэтому зиму красноярцам не стоит ждать раньше ее календарного начала – в декабре.