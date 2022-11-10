В Красноярском крае наказали водителя, который бросил пострадавшего подростка на месте ДТП

Мужчина врезался в дерево и сбежал с места ДТП Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Лесосибирске наказали водителя, который попал в ДТП и сбежал, оставив в машине пострадавшего подростка. Мужчину ждет арест, штраф и лишение прав, рассказали в ГУ МВД.

Авария произошла вечером 5 ноября. 54-летний водитель «Фольксвагена» съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пострадал 15-летний подросток, который сидел на заднем сиденье. Позднее он сам обратился в больницу за помощью и отправился домой.

Мужчина же с места ДТП скрылся. Уже через несколько часов его нашла полиция и провела освидетельствование на состояние опьянения. Прибор показал 0,46 мг/л, что выше разрешенной нормы. Сотрудникам водитель объяснил, что подвозил подростка в гости по просьбе брата, а выпил уже после аварии.

На мужчину составили целый ряд протоколов. За то, что он оставил место ДТП, ему дали 10 суток административного ареста. По другим статьям ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.