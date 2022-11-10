В Красноярске прокуратура потребовала обеспечить врачами 21 школу и детсад Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская прокуратура обратилась в суд Центрального района. Предметом иска стало отсутствие врачей в 21 образовательном учреждении (школах и детских садах) в течение всего рабочего дня. Это выяснилось в результате проверки, которую организовали после трагедии, случившейся 29 октября 2021 года в средней школе «Комплекс Покровский».

В тот день семиклассник внезапно потерял сознание. У него было хроническое заболевание. Педагоги оказали ему первую помощь, сразу же вызвали скорую – все, что могли сделать со своей стороны, они сделали. К сожалению, ребенок скончался в больнице. Почему в тот момент в школе не было медика? Этот вопрос прокурор адресовал Красноярской городской детской поликлинике №1, к которой образовательный комплекс прикреплен.

Отсутствие медика – прямое нарушение закона. Такое же нарушение было и в других 21 школах и садиках, в которых находятся 16 тысяч детей. Теперь, после решения суда, этот вопрос должен быть решен.