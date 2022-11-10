В Красноярском крае участников СВО и их семьи освободят от уплаты транспортного налога Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае участники СВО и члены из семей не будут платить транспортный налог. Об этом рассказали в Законодательном собрании региона.

Новый законопроект коснется мобилизованных, добровольцев и контрактников, которые участвуют в специальной военной операции, а также членов их семей.

Платить транспортный налог не придется не только за период 2022 года, но и за предыдущий 2021 год. В случае, если оплата уже была произведена, она будет отмечена как переплата.

Законопроект принят в первом чтении. После доработки его должны будут окончательно утвердить на следующей сессии Загсобрания.

Напомним, в Красноярском крае подготовили подробное описание налоговых мер поддержки, которые могут получить мобилизованные жители региона. Они будут действовать весь период службы и три месяца после ее завершения.