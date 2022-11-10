Режим повышенной готовности на водозаборах Красноярска продлили до весны

Фото: СГК Красноярского края

Режим повышенной готовности, который был введен на водозаборах Красноярска во время искусственного паводка на Енисее, продлят до весны. На это пришлось пойти из-за экстремально низкого уровня воды в реке, сообщили в СГК.

- Был разработан регламент экстренных мер на случай внештатных ситуаций в работе водозаборных сооружений, вызванных низкими попусками воды на ГЭС. Если зима будет малоснежной и холодной, это автоматически приведет к еще большему снижению уровня воды. В таком случае будет отрабатываться вопрос увеличения сбросных расходов выше запланированного минимума с Енисейским бассейновым водным управлением и всеми заинтересованными ведомствами, - рассказал Олег Гончеров, генеральный директор КрасКом.

Попытку поднять уровень Енисея специалисты предприняли еще в октябре. Тогда во время сброса на ГЭС он поднялся с 1,6 до 2,07 метра, однако 9 ноября вновь упал до 1 метра. Настолько мелким Енисей не был ни разу за всю историю наблюдений с 1936 года.

После того, как был прекращен сброс воды, специалисты начали проверку трубопроводов. На первый взгляд, испытание искусственной волной они успешно выдержали.