В Курагинском районе школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Фото: ГИБДД края

Сотрудники дорожной полиции работают сейчас в поселке Кошурниково Курагинского района. Там произошло дорожно-транспортное происшествия с участием школьного автобуса. Подробности ДТП «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе краевой полиции.

Предварительно известно, что все случилось сегодня утром, 10 ноября. В автобусе «ПАЗ» находились 12 учеников начальных классов плюс сопровождающий. Они ехали из Артемовска в Кошурниково на занятия. И столкнулись с легковым автомобилем «Киа». В итоге автобус вылетел на обочину. К счастью, высота дороги небольшая. На пути встало дерево и забор. Дети не пострадали, все они были пристегнуты. Но перепугались изрядно. У иномарки также есть повреждения.

Причиной аварии стали неудовлетворительное состояние дороги и невнимательность водителей. Госавтоинспекторы направили в адрес местных властей требование привести дорогу в порядок.