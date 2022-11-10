В Красноярском крае с 1 января увеличивается размер МРОТ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с 1 января 2023 года увеличивается минимальный размер оплаты труда. Такое решение приняли депутаты краевого парламента на проходящем сегодня, 10 ноября, втором заседании IV сессии.

В пресс-службе Заксобрания передают: законопроект принят в первом чтении. С учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями МРОТ в крае с 1 января составит:

- в южных районах края – 25 988 рублей

- в северных районах - до 42 230 рублей.

На исполнение положений закона в бюджете края заложено 2 миллиарда рублей.

Добавим, что в повестке заседания 40 вопросов. Из них 30 – это краевые законопроекты. В их числе и те, которые связаны указом губернатора края о мерах поддержки мобилизованных и их семей, а также вопросы по ЖКХ и государственного устройства, ряд социальных инициатив.