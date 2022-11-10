Жительницу Шарыпово обвиняют в убийстве сожителя. Фото: СК

Жительницу города Шарыпово обвиняют в убийстве своего сожителя. Произошло это днем 5 ноября в общежитии (расположено в микрорайоне Северном). Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального следкома, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Разругались. Мужчина пытался зайти в комнату, женщина его не пускала. Да так яростно, что схватила нож и ударила его в грудь. Одного раза хватило, чтобы он упал. Вызвали скорую помощь, мужчину доставили в больницу. Однако, несмотря на все усилия медиков, пострадавший скончался, ему был 41 год.

Уголовное дело заведено по статье «Убийство», подозреваемую задержали и поместили под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Расследование идет полным ходом.