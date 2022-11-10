Глава МВД РФ вручил медали раненным в Херсонской области сотрудникам красноярской полиции

Владимир Колокольцев наградил сотрудников красноярской полиции Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Генерал полиции РФ Владимир Колокольцев наградил сотрудников, которые проходят лечение в Главном клиническом госпитале МВД. Все они получили ранения во время служебной командировки в Херсонской области, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Среди награжденных – двое жителей Красноярского края. Старший сержант полиции Игорь Василевский оказался в госпитале в результате тяжелого ранения.

Младшего лейтенанта внутренней службы Виталия Лаврова ранило, когда он спасал сослуживцев.

Сотрудникам вручили ведомственные медали «За заслуги в службе в особых условиях». Глава МВД пожелал им здоровья и выразил уверенность, что после выздоровления они вновь вернутся на службу.