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НовостиОбщество10 ноября 2022 3:50

Глава МВД РФ вручил медали раненным в Херсонской области сотрудникам красноярской полиции

Игорь Василевский и Виталий Лавров отличились во время служебной командировки
Татьяна ИЛЬИНА
Владимир Колокольцев наградил сотрудников красноярской полиции

Владимир Колокольцев наградил сотрудников красноярской полиции

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Генерал полиции РФ Владимир Колокольцев наградил сотрудников, которые проходят лечение в Главном клиническом госпитале МВД. Все они получили ранения во время служебной командировки в Херсонской области, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Среди награжденных – двое жителей Красноярского края. Старший сержант полиции Игорь Василевский оказался в госпитале в результате тяжелого ранения.

Младшего лейтенанта внутренней службы Виталия Лаврова ранило, когда он спасал сослуживцев.

Сотрудникам вручили ведомственные медали «За заслуги в службе в особых условиях». Глава МВД пожелал им здоровья и выразил уверенность, что после выздоровления они вновь вернутся на службу.