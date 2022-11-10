В Красноярске застройщики «Золотой горки» и «Златоулочки» похитили 440 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько лет назад в Красноярске вовсю гремела реклама, приглашая приобрести особняк в коттеджных поселках «Золотая горка» и «Златоулочка». Предложения были шикарные: стоимость квадратного метра ниже рыночной и низкий процент при покупке жилья в рассрочку. В результате от покупателей отбоя не было, счета застройщика пополнялись миллионами рублей. А в результате дома так и остались в разной степени готовности. Обманутыми оказались 224 физических и юридических лица. Общая сумма причиненного ущерба составила более 440 миллионов рублей.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что приговор вынесен трем участникам мошеннической схемы. Два из них – руководители фирм, «Золотая горка» и «Злата». И третий – руководитель подрядной организации. Приговор достаточно строгий: первым двум дали 9 и 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, их подельнику 4 года.

Кроме того, на имущество подсудимых наложен арест – это 494 земельных участка, 5 квартир и денежные средства. Общая стоимость превысила 386 миллионов рублей. Недостроенные дома, которые подвели застройщиков под уголовную статью, будут достроены, прокуратура взяла это на контроль. Так что красноярцы, мечтающие о комфортной жизни за городом, их получат.