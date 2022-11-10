Дополнительные экипажи ГИБДД будут патрулировать дороги Красноярска 10 ноября

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 10 ноября пройдет Единый день безопасности народного движения. В Госавтоинспекции края рассказали, что на улицы города выйдут дополнительные экипажи ГИБДД.

Инспекторов расставят на наиболее аварийных участках автомагистралей. Чтобы обеспечить безопасность, сотрудники будут уделять особое внимание тому, как пешеходы пересекают проезжую часть, а водители – уступают им дорогу.

Между тем, 10 ноября также отмечается день сотрудников органов внутренних дел.

Напомним, в Зеленогорске в середине октября экипаж ДПС помог потушить автомобиль, который загорелся прямо во время движения. Водитель спокойно ехал по своим делам, когда мимо проезжающие сотрудники ГИБДД неожиданно потребовали остановиться. Оказалось, что из-под капота уже вырывается огонь. Совместными усилиями пожар удалось потушить.