В Красноярском крае на здравоохранение в 2023 году потратят более 108 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Комитет по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания края обсудил проект регионального бюджета на 2023 год. Среди основных расходов отрасли – здравоохранение, в частности развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, модернизация первичного звена, борьба с сердечнососудистыми заболеваниями, обеспечение граждан лекарствами, в том числе по льготному списку. Помимо этого в планах на будущий год отремонтировать 21 учреждение.

Как сообщает пресс-служба краевого парламента со ссылкой на председателя комитета Илью Зайцева, усилиями регионального министерства здравоохранения удалось добиться того, чтобы на отрасль были заложены рекордные средства. Но требуется еще как минимум 500 миллионов рублей. В том числе на лекарства для химиотерапии. Плюс стоит задача пересмотреть оплату труда в отрасли и устранить диспропорции.