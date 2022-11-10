В Красноярске в Покровке сгорело двухэтажное административное здание с баней. Фото: ГУ МЧС по краю

В Красноярске в микрорайоне Покровском минувшей ночью тушили пожар в двухэтажном административном здании, более известном как «Баня на дровах». Все, что могло сгореть – сгорело, остались кирпичные стены.

В пресс-службе ГУ МЧС России по краю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что сигнал на пульт диспетчера поступил в 20:39 часов по местному времени. Учитывая, что вокруг места пожара много частных жилых домов, туда выехали усиленным составом – 30 человек личного состава, 10 единиц техники.

Поначалу, когда пожарные прибыли, было понятно, что горит крыша на площади 450 квадратных метров. Затем огонь расширился. Удалось локализовать его в 22:40, выгорело к тому моменту уже 600 квадратов. А полностью потушили только в 00:36.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, ее устанавливают дознаватели. Главное, что никто не пострадал.