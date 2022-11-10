В Красноярске завершается строительство поликлиники в микрорайоне Покровском. Фото: минздрав

В Красноярске подходит к концу строительство поликлиники для взрослых в микрорайоне Покровском. С учетом того, как быстро застраивается эта часть города и сколько человек здесь уже живут, ждали это медицинское учреждение давно. Осталось совсем немного – по плану все работы должны завершиться до конца текущего года.

Поликлиника представляет собой семиэтажное, включая цоколь, здание общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 900 посещений в смену. Стоимость проекта составила около полутора миллиардов рублей. При строительстве использованы современные технологии и материалы. Закуплено новое оборудование – компьютерный томограф, рентген, аппараты УЗИ, а также мебель.

Завершающая часть работ проходит буквально под пристальным вниманием правительства края и надзорных ведомств. Формируется комиссия с участием специалистов Красноярской межрайонной поликлиники № 5, которая будет принимать объект в эксплуатацию. Добавим, что на сегодня это самая крупная взрослая поликлиника за Уралом.