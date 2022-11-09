Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 14:26

Скончался почетный гражданин Красноярска Виктор Наумов

Он ушел из жизни на 89 году
Никита ЖЕГЛОВ

В Красноярске ушел из жизни Виктор Филиппович Наумов – почетный гражданин города и кавалер ордена Трудовой Славы. Он скончался на 89-м году жизни.

С 1948 года по 2006 год Виктор Наумов проработал на Красноярском комбайновом заводе. Его достижения были отмечены орденом Трудовой Славы всех степеней, последний он получил в 1991 году.

– Опыт, самоотдача и золотые руки Виктора Филипповича помогали решать сложнейшие задачи. На предприятии ценили его творческий подход, привлекали к разработке новых образцов техники, – отметили в краевом правительстве.