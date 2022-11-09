Скончался почетный гражданин Красноярска Виктор Наумов

В Красноярске ушел из жизни Виктор Филиппович Наумов – почетный гражданин города и кавалер ордена Трудовой Славы. Он скончался на 89-м году жизни.

С 1948 года по 2006 год Виктор Наумов проработал на Красноярском комбайновом заводе. Его достижения были отмечены орденом Трудовой Славы всех степеней, последний он получил в 1991 году.

– Опыт, самоотдача и золотые руки Виктора Филипповича помогали решать сложнейшие задачи. На предприятии ценили его творческий подход, привлекали к разработке новых образцов техники, – отметили в краевом правительстве.