В Красноярске вынесли приговор бизнесменам, которые украли деньги на строительство элитного поселка

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В Красноярске вынесли приговор по делу «Золотой горки» – элитного поселка, который должен был появиться недалеко от города. Строители взяли деньги клиентов, но обещанные коттеджи так и не появились.

По информации Железнодорожного районного суда, обвиняемыми по делу проходили три человека – Трофимов Р.Г.,Бобкин В.В. и Юртаев А.А. Именно они обчистили карманы клиентов, за то стали фигурантами дела о мошенничестве.

В итоге суд признал всех троих виновными в преступлениях. Трофимов получил 10 лет колонии, Бобкин – 9 лет, Юртаев отделался 4 годами. Все трое будут отбывать срок в колонии общего режима.