В отдаленном селе на востоке Красноярского края впервые появилась связь

Фото: Минцифры Красноярского края

В отдаленном селе на востоке Красноярского края впервые провели связь и интернет. Небольшой населенный пункт Кучерово находится в Нижнеингашском районе. Он находится в тайге, но проживают в селе более 300 человек.

Ранее сельчане могли воспользоваться сотовым телефоном, только покинув село – в Кучерово не было ни интернета, ни связи. Однако ситуация изменилась, поскольку в том районе построили базовую станцию, которая обеспечила сельчан и возможностью звонков, и мобильным интернетом.

– Краевую программу мы реализуем с 2018 года. За это время 67 тысяч жителей из более чем 100 сел и деревень обеспечены услугами сотовой связи, а в 70 населенных пунктах появился еще и качественный мобильный интернет, – отметил глава Минцифры края Николай Распопин.