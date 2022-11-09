В Красноярске вырос спрос на представителей «рабочих» профессий

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В Красноярске наблюдается дефицит рабочего персонала, отмечают аналитики Зарплата.ру. В городе вырос спрос на «мужские» специальности – фрезеровщиков, сварщиков, комплектовщиков, кладовщиков, разнорабочих. Также работодателям требуются монтажники и грузчики, а спрос на сантехников вообще вырос вдвое.

Также рынок начал меняться в канун новогодних распродаж – ретейлеры начали активнее набирать временный торговый персонал и ищут мерчендайзеров, продавцов-кассиров, кладовщиков и грузчиков.

Повысился спрос и на врачей: это связано с сезоном простудных заболеваний. Ранее наоборот, наблюдался пониженный спрос на медиков из-за стабилизации ситуации с ковидом.