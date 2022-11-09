99% банковских документов можно заверить цифровой подписью

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Как отметили аналитики ВТБ, на сегодняшний день 99% розничных продуктов и сервисов банка уже переведены на оформление с использованием технологии цифрового подписания. Клиенты, выбравшие такой функционал, оформили безбумажным способом более 20 млн договоров. Это позволило банку сохранить более 70 га леса.

Самыми популярными услугами, которые оформляют с помощью цифрового подписания в офисах, стали кредиты наличными, их доля составляет более 93%, на втором месте кредитные карты - свыше 90%, дебетовые карты оформляют 86%.

Безопасность технологии реализуется за счет комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения информации. Каждый клиент может в любой момент получить доступ к любому документу, скачать, распечатать или переслать его – все хранится в личном кабинете в интернет банке или мобильном приложении.

«В рамках стратегии развития мы планировали полный переход на безбумажный формат обслуживания к 2023 году и уже перевели на цифровое подписание 99% продуктов и сервисов. Мы практически достигли статуса «безбумажного офиса» и будем укреплять его в дальнейшем», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.