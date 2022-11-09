В Красноярске 10 ноября будет работать горячая линия для мобилизованных и их семей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 10 ноября пройдет еще одна горячая линия для мобилизованных и их семей. Как рассказали в администрации, звонки будут принимать по номеру 226-13-13 с 14 до 18 часов.

Основная тема линии – как можно воспользоваться мерами поддержки. Но можно задавать и иные вопросы, их передадут в соответствующие инстанции.

Консультировать будут специалисты Главного управления образования и молодёжного центра «Доброе дело». При обращении необходимо представиться, по мере необходимости назвать свой адрес и контактный телефон.