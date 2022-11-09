Во Всемирный день шопинга красноярцы смогут пользоваться бесплатным мобильным интернетом для покупок

Во Всемирный день шопинга, 11 ноября, красноярцы смогут воспользоваться бесплатным мобильным интернетом при совершении на маркетплейсах. Именно в этот день крупные российские маркетплейсы традиционно устраивают масштабные распродажи. Так, абоненты МегаФона смогут совершать покупки на Wildberries, Ozon и Lamoda, не думая о потраченных гигабайтах.

Безлимитный доступ на маркетплейсы будет действовать в течение суток и заработает автоматически у всех абонентов с положительным балансом счета, подключать дополнительные опции не требуется.

– Мобильный интернет-трафик в крупных онлайн-магазинах 11 ноября традиционно возрастает в полтора-два раза по сравнению с обычными днями. В 2021 году в день распродаж наши клиенты потратили вдвое больше гигабайт, чем годом ранее, при этом число посетителей маркетплейсов выросло в полтора раза. Мы видим, что эта акция привлекает все больше абонентов, и в этом году решили сделать шопинг еще более удобным, отменив плату за мобильный интернет, – сообщил директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.

Кстати, по статистике мобильного оператора, наибольшим спросом у россиян в день распродаж пользуются одежда и обувь. Вторая по популярности категория – бытовая техника и электроника, также в этот день активно покупают детские товары и книги.