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НовостиДом. Семья9 ноября 2022 10:18

В «Шушенском бору» запечатлели краснокнижную птичку овсянку с хохолком

В мире таких пернатых всего около 6-9 млн особей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Сергей Чумаков

Фото: Сергей Чумаков

В Горном лесничестве национального парка «Шушенский бор» инспектор Сергей Чумаков повстречал редкую краснокнижную птичку – овсянку-ремез. Как отмечают в пресс-службе бора, в Красноярском крае пернатая очень редкий гость, овсянка перелетная птица и в заповеднике появляется нечасто.

Одиночных птиц и небольшие группы можно увидеть только во время весенних и осенних миграций на енисейских займищах в районе устьев рек Таловка и Пойлова. Как раз в осеннюю миграцию, в начале ноября, и произошла долгожданная встреча. Инспектору повезло, ему удалось сделать несколько кадров.

Уникален этот вид тем, что перья на голове образуют своеобразный хохолок, которого нет у других представителей овсянок. В мире, кстати, таких особей совсем немного – около 6-9 млн.