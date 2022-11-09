В «Шушенском бору» запечатлели краснокнижную птичку овсянку с хохолком

Фото: Сергей Чумаков

В Горном лесничестве национального парка «Шушенский бор» инспектор Сергей Чумаков повстречал редкую краснокнижную птичку – овсянку-ремез. Как отмечают в пресс-службе бора, в Красноярском крае пернатая очень редкий гость, овсянка перелетная птица и в заповеднике появляется нечасто.

Одиночных птиц и небольшие группы можно увидеть только во время весенних и осенних миграций на енисейских займищах в районе устьев рек Таловка и Пойлова. Как раз в осеннюю миграцию, в начале ноября, и произошла долгожданная встреча. Инспектору повезло, ему удалось сделать несколько кадров.

Уникален этот вид тем, что перья на голове образуют своеобразный хохолок, которого нет у других представителей овсянок. В мире, кстати, таких особей совсем немного – около 6-9 млн.