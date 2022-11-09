Красноярская кошка Лиля, прифотошопленная администрацией на снимки, стала популярной в соцсетях

Фото: паблик красноярской администрации

Накануне в паблике администрации города на снимках появилась прифотошопленная кошка Лиля, якобы оценивающая удобство и доступность новых остановок. За несколько часов кадры с фотомонтажом распространились в соцсетях и СМИ, а кошка Лиля стала известна за пределами региона.

Правда далеко не все поняли, что специалисты мэрии прифотошопили кошку специально, да и особо не пытались это скрыть. Как отмечают в пресс-службе, такая нестандартная подача рядовой новости преследовала главную цель – подарить хорошее настроение подписчикам. Монтаж специалисты скрыть не пытались, в их задачу входило не приукрашивание, а интересная подача.

Теперь в мэрии задумались над тем, чтобы устроить кошку Лилю в телеграм-канал. Тем временем некоторые организации уже вовсю начали приглашать пушистого эксперта к себе. Так в паблике красноярского аэропорта появилась фотография аппаратов печати посадочных талонов, чье удобство пушистый контролер уже оценила.