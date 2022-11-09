В отдаленном селе на востоке Красноярского края впервые появился мобильный интернет

В Красноярском крае в отдаленном селе Кучерово Нижнеингашского района появилась голосовая связь и мобильный интернет. Запуск связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края компания МТС реализует в рамках программы министерства цифрового развития региона.

Село Кучерово расположено на востоке края, в таежной зоне, здесь постоянно проживают более 300 человек. Из-за отдаленного местоположения в селе ранее не было мобильного интернета. Теперь жители обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом, что позволяет закрыть все повседневные потребности в цифровых сервисах. Благодаря связи теперь можно общаться с родными, пользоваться госуслугами, узнавать последние новости через интернет, просматривать видео и связываться с экстренными службами в случае чрезвычайных ситуаций.

– При огромной площади и малой плотности населения Красноярского края развивать сеть, чтобы обеспечить связью отдаленные населенные пункты, особенно важно. Теперь дети и подростки, которые живут в Кучерово, смогут пользоваться как необходимыми для жизни повседневными для жизни цифровыми сервисами, так и развивать свои творческие способности благодаря разного рода конкурсам – например, таким, как благотворительная программа нашей компании «Поколение М». А их родители смогут заходить на «Госуслуги», следить за важными новостями, общаться с друзьями в социальных сетях, – рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.