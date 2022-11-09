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НовостиОбщество9 ноября 2022 7:35

В Красноярске 10 пешеходных переходов стали безопаснее

Их приподняли над уровнем дороги
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске обустроили 10 пешеходных переходов. Их приподняли над уровнем дороги по типу «лежачего полицейского». Перед таким препятствием водители вынужденно снизят скорость, а значит – пешеходы могут не переживать за свою безопасность, рассказали в мэрии.

На разных участках для создания таких переходов использовали разные материалы. Например, на Качинской, Воронова и Маяковского их сделали из дополнительного слоя асфальтобетона. На других улицах применили специальные полимерные материалы.

Подняли пешеходные переходы до уровня тротуаров либо велодорожек. Так создается впечатление, что проезжая часть прерывается, а значит – надо сбросить скорость.

Новые переходы можно встретить на улицах Боткина, 61, Академгородок, 13а и 36, 40 лет Победы, 24, Лесников, 23, Курчатова, 15г, Семафорной, 21, а так же Качинской, Воронова и Маяковского.