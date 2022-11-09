Роспотребнадзор предупредил красноярцев о платных услугах при покупке авиабилетов

Роспотребнадзор предупредил красноярцев о платных услугах при покупке авиабитетов Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор предупредил жителей Красноярска и края, что нужно быть внимательнее при покупке билетов на самолет через интернет на сайтах компаний-перевозчиков. Поскольку в стоимость перелета могут быть включены дополнительные платные услуги, без которых пассажир мог бы обойтись. Например, страхование и питание. Зачем, скажем, обед на борту, если полет занимает всего час – полтора? Но это изначально предустановленно в заказе, отказаться от нее нельзя, что означает увеличение стоимости билета.

По словам главы Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, пассажиры не по осознанному выбору, а второпях, по невнимательности несут незапланированные расходы. К примеру, за страхование приходится платить около 400 рублей.

Тем авиакомпаниям, которые включают допуслуги в стоимость билета автоматически, вынесено предостережение.