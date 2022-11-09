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НовостиОбщество9 ноября 2022 5:19

Главный архитектор Красноярска покинул свой пост

В должности он пробыл меньше полугода
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Андрей Булак, который занимал пост главного архитектора Красноярска, уволился с должности по собственному желанию. Распоряжение об этом появилось на сайте администрации города, сообщают Gornovosti.

В должности главного архитектора Андрей Булак проработал чуть больше пяти месяцев. Он одержал уверенную победу в конкурсе на замещение вакантной должности среди четырех кандидатов и приступил к работе в июне 2022 года.

В его обязанности входила разработка и реализация архитектурной политики города, согласование эскизных проектов цветового и объемного решения зданий, сооружений и строений. Также он работал с жителями и юрлицами Красноярска по всем вопросам, которые касались облика краевой столицы.