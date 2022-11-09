В Красноярске должники заплатили 350 тысяч, чтобы не лишиться машин

Приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд на улицах Красноярска Фото: ИВАНОВА Диана

В поисках должников на улицы Красноярска вместе с сотрудниками ГИБДД отправились судебные приставы. В ходе рейда было арестовано 14 машин. Чтобы не лишиться транспорта, 9 водителей заплатили долги прямо на месте.

Например, владелец Toyota Probox тут же нашел 200 тысяч рублей на оплату задолженности. Сразу же погасил все штрафы за проезд на красный свет и превышение скорости и водитель Toyota Camry.

А вот хозяйка купленного в кредит DUTSUN внесла просроченные платежи только после ареста машины. На стоянку сотрудники отправили и Honda CR-V. Владелица автомобиля задолжала банку больше 500 тысяч рублей.

На то, чтобы погасить долги, у водителей есть 10 дней. После этого машины отправят на оценку и продадут, рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Напомним, житель Новоселово выплатил дочери один миллион рублей. Алименты копились, несмотря на множественные меры, которые применяли приставы. Подействовало лишь заведенное уголовное дело. Чтобы избежать ареста, мужчина перевел всю сумму.