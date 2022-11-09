В Красноярском крае за отказ вернуть страховку Роспотребнадзор оштрафовал банк на 250 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор Красноярского края оштрафовал банк после того, как тот отказался вернуть часть страховой премии жителю Ачинска. Мужчина погасил займ досрочно, всего за два месяца вместо пяти лет, рассказали в надзорном ведомстве.

Возмущенный ачинец отправился с жалобой к специалистам Роспотребнадзора. Они выяснили, что услугу страхования мужчине просто навязали. За это нарушение банку выписали первый штраф на 110 тысяч рублей.

После этого сотрудники ведомства от имени обманутого ачинца обратились с иском в суд. Решение было принято в пользу жителя Красноярского края. Банк обязали выплатить мужчине 90 тысяч рублей страховой премии, 45,5 тысяч рублей штрафа и еще 1 тысячу – в качестве компенсации морального вреда.

- Банк обязан вернуть потребителю часть страховой премии по договору страхования за вычетом суммы страховой премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, если отсутствовали страховые случаи, - рассказали в управлении Роспотребнадзора края.