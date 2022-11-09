Красноярский губернатор Александр Усс отправился с рабочим визитом в столицу Казахстана

Фото: Александр Черных

Губернатор Красноярского края Александр Усс вместе с делегацией отправился в столицу Казахстана Астану, чтобы провести ряд важных рабочих встреч. Как сообщает портал правительства региона, там глава субъекта встретился с министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным, а также с акимом (главой – прим.ред.) Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым.

Как подчеркивает Александр Усс, Красноярский край и Республика Казахстан активно и успешно развивают партнерские отношения. На сегодняшний день около 200 региональных компаний проводят экспортные и импортные операции с республикой. В первом полугодии 2022 года внешнеторговый оборот края вырос почти на 80% и составил более 75 млн долларов.

Наш регион интересует импорт овощей, фруктов, мясной продукции, а также древообрабатывающего оборудования, сельхозтехники и запчастей. В свою очередь Красноярский край готов экспортировать зерновые, дикоросы, мукомольную продукцию, а также древообрабатывающие товары, пиломатериалы, пеллеты, деревянные домокомплекты, горное оборудование.