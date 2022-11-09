Мастерские для детей с ограниченными возможностями открылись в трех школах Красноярска

Фото: министерство образования Красноярского края

В школах № 3, 4 и 10 Красноярска для развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) открыли современные мастерские и кабинеты. Они оборудованы всем необходимым для того, чтобы научить школьников шить, готовить, мастерить из дерева и глины и программировать роботов, рассказали в министерстве образования края.

Для детей с нарушениями зрения в школе № 10 создано мультифункциональное пространство. Оно объединяет в себе кабинет информатики, зоны для лего-конструирования, робототехники и 3D-моделирования. Установили тут и специальное оборудование для слепых и слабовидящих учеников.

В школе № 3 школьники с ОВЗ могут заниматься гончарным делом, освоить навыки штукатура-маляра и цветовода. Есть мастерские и по направлениям обслуживающий труд, социально-бытовой ориентировки и кабинет учителя-дефектолога.

Фото: министерство образования Красноярского края

Мастерские по столярному и швейному делу открылись в школе № 4. Там же есть сенсорная комната, кабинеты учителей дефектологов, логопедов и другие.

Такие мастерские помогают детям не только адаптироваться в обычной жизни, но и получить навыки реальной профессии.

С 2020 года в Красноярском крае в рамках проекта «Доброшкола» было оборудовано 7 учебных заведений для детей с особенностями развития. До 2024 года в планах оснастить еще 10 школ.