Житель Красноярска попросил у подростка телефон и ограбил его

В Красноярске 30-летний мужчина ограбил 15-летнего подростка. Он заприметил мальчика, когда тот шел с остановки на улице Хантайской. Мужчина попросил «дать позвонить», якобы чтобы вызвать такси, а когда наивный школьник поделился телефоном – развернулся и бросился в бега.

Школьник догнал грабителя, однако сделать ему ничего не смог: мало того, что он не отобрал телефон, но еще и получил от мужчины удар по голове. Тот, в свою очередь, украл у мальчика еще и зарядку, после чего скрылся.

Похищенное грабитель сдал в ломбард, но попутно засветился на камере видеонаблюдения недалеко от заведения. Криминалисты сопоставили приметы и задержали мужчину прямо на улице. Позже школьник его опознал.

Жителю Красноярска предъявили обвинение, сейчас он заключен под арест. Следователи собирают доказательства, чтобы представить их суду.